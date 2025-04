OL : Lucas Perri se satisfait du match nul contre Manchester United

Si Rayan Cherki l’avait mauvaise après le match nul de l’OL face à Manchester United ce soir (2-2), Lucas Perri se voulait plus mesuré. Présent au micro de Canal+, le portier brésilien a estimé qu’il s’agissait d’un bon résultat pour son équipe, avant le match retour à Old Trafford.

«C’est toujours difficile de jouer une équipe comme Manchester United, donc je suis fier de l’équipe pour ce très bon match. On a fait notre jeu, on attaquait, Manchester United est une équipe avec beaucoup de qualités, c’est un bon résultat pour nous, on va jouer la qualification là-bas.»