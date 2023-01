CdM 2022 : l’étonnante demande d’Infantino

La France a Noël Le Graët, le monde a Gianni Infantino. Le président de la FIFA n’en loupe pas une ces derniers temps, et voilà que The Times nous apporte une nouvelle preuve de l’égocentrisme de l’ennemi intime de Michel Platini. Ordre avait été donné de le filmer au moins une fois par match auquel il assistait durant la Coupe du Monde. Vous avez d’ailleurs pu le remarquer devant votre télé, impossible de le louper s’il était présent.

Du classique me direz-vous. Mais il y avait des subtilités, comme l’interdiction de le filmer s’il était en train de regarder son téléphone. Or le président de la FIFA a parfois été vu en train de lorgner sur son smartphone, ce qui a conduit à la réprimande du réalisateur fautif. Après la polémique sur son comportement aux obsèques de Pelé et les critiques sur la présence de Salt Bae sur le terrain pendant les célébrations de l’Argentine, voilà une nouvelle pierre dans le jardin bien garni d’Infantino.

