Algérie : les grosses confidences de Djamel Belmadi sur les Fennecs !

Le temps de 35 matches entre octobre 2018 et janvier 2022, l’Algérie a été la meilleure sélection africaine sans la moindre discussion possible. Disposant de plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre et sous la houlette d’un Djamel Belmadi autoritaire et qui a rapidement fait l’unanimité, les Fennecs ont fait vivre des sensations presque inédites à tout un peuple. Et alors que le jeu léché de la CAN 2019 a laissé espérer de grandes heures au football algérien, tout un travail de plusieurs années a été balayé par deux terribles désillusions. Eliminé dès la phase de poules lors de la dernière CAN dans un groupe composé de la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale et le Sierra Leone, le plus grand pays d’Afrique a également été coiffé au poteau par le Cameroun dans les dernières secondes du match retour des barrages d’accession à la Coupe du monde 2022 dans une forteresse de Blida pourtant jugée imprenable de l’autre côté de la Méditerranée.

En parallèle, le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, et le Maroc, demi-finaliste lors de la dernière Coupe du monde, pour ne citer qu’eux, ont fait des pas de géant dans l’échiquier mondial. Et alors que la prochaine CAN semble être un test à ne pas rater pour les Guerriers du Désert afin de savoir quelle est leur marge de retard par rapport à leurs concurrents, Djamel Belmadi s’est exprimé lors de l’émission de l’After Foot sur les antennes de RMC, délocalisées à Alger le temps de quelques jours. Interrogé sur les deux échecs cuisants des Fennecs en 2022, l’ancien milieu de terrain du PSG a dévoilé les coulisses de ces deux désillusions tout en distillant certaines explications : « La coupe du monde était notre objectif absolu, et ça nous a vraiment choqué de ne pas la faire. J’aurais pu partir après cet échec, et partir dans les pays du Golfe car c’est la mode en ce moment. Mais j’ai envie de rendre heureux à nouveau le peuple d’Algérie. Y’a eu une période, les gens nous attendaient pas, on a gagné une CAN, et ça a duré pendant pratiquement 3 ans. Y’a eu ensuite un gros échec, sortir au premier tour de la CAN quand tu es champion d’Afrique, c’est un échec. Et 2 mois après, nous avons connu un autre grand échec, pour pleins de raisons. Aujourd’hui on est attendu partout, les équipes nous connaissent.»

Un objectif raisonnable pour la prochaine CAN, le point sur Gouiri et Belaïli

Interrogé sur les objectifs de l’Algérie pour la prochaine CAN en Côte d’Ivoire, Belmadi s’est montré raisonnable : «Le Sénégal est la référence aujourd’hui en Afrique. Ça va être difficile, mais on a envie de se mettre en difficulté pour la prochaine coupe d’Afrique. J’ai envie de jouer une demi-finale, une finale à la prochaine CAN, donc ça passe par ce match face au Sénégal. Nous sommes sorties au premier tour de la dernière CAN, donc ce serai osé de dire qu’on va aller gagner la prochaine coupe d’Afrique. On aura des objectifs, on les garde dans le groupe, mais sachez que la culture de la gagne m’obsède. (…) L’équipe nationale est aujourd’hui en pleine reconstruction. Notre but est de régénérer le groupe et d’incorporer un maximum de joueurs. Donc avoir des résultats immédiatement c’est pas évident mais il faudra que ça vienne rapidement.»

Pour finir, Djamel Belmadi a fait le point sur la situation de plusieurs joueurs. Mis de côté pour des raisons tant sportives qu’extrasportives, Youcef Belaïli a encore la porte ouverte et tout dépend de lui comme l’a confié le sélectionneur algérien. Pour Gouiri, tout est bien réglé et l’attaquant formé à l’OL est bel et bien sélectionnable avec les Verts : «Je confirme que Amine Gouiri a changé de nationalité sportive, et il est disponible pour nous rejoindre. (…) Belaïli ? Le retour de Belaïli en sélection ne tient qu’à lui.» Après toutes ses paroles ambitieuses et assez emballantes pour les supporters algériens, Belmadi a tenu à apporter son soutien au peuple marocain qui traverse une période compliquée suite à un séisme dévastateur et qui a malheureusement été à l’origine de plusieurs morts dans la région de Marrakech : «Je tiens a apporter mon soutien au peuple marocain qui traverse des moments difficiles. Toutes mes condoléances, et j’espère que tout rentrera dans l’ordre.»