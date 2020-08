LOSC : les premiers mots de Jonathan David

La suite après cette publicité

Après un long feuilleton, Jonathan David (20 ans) s'est enfin engagé avec le LOSC. L'attaquant international canadien a paraphé un contrat de 5 ans avec les Dogues, qui ont mis 32 M€ sur la table pour l'arracher à La Gantoise. Interrogé par les médias officiels du club lillois, le jeune homme, qui portera le n° 9, s'est dit ravi, faisant les présentations.

« Je suis très content. J'ai beaucoup attendu cette journée, et c'est un plaisir d'être un Dogue aujourd'hui. Je connais le projet mis en place au LOSC par le Président, Luis Campos et Christophe Galtier. Il y a une très bonne équipe avec de bons joueurs. Je veux jouer et progresser, et je pense que c'est l'endroit parfait. Je suis un joueur qui sait se placer sur le terrain. J'aime jouer avec mes qualités : la technique et la vitesse notamment. J'ai hâte de rencontrer les supporters. Allez le LOSC ! », a-t-il lancé. C'est dit.