Le LOSC fait le gros coup Jonathan David

La suite après cette publicité

Ambitieux depuis le rachat par Gérard Lopez, le LOSC - grâce notamment à son directeur sportif Luis Campos - multiplie les achats de jeunes talents depuis 2-3 saisons. Ainsi, Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné, Yusuf Yazici ou encore Renato Sanches ont rallié le centre de Luchin au cours des dernières saisons. Autre grand talent venu dans le Nord, Victor Osimhen n'a eu besoin que d'une saison pour mettre tout le monde d’accord. L'attaquant nigérian de 21 ans a ainsi inscrit 18 buts et délivré 6 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues.

Une adaptation éclaire qui a séduit le Napoli. Le club italien s'est offert le Nigérian, ancien de Charleroi, contre 71,2 M€ (+ 10,1 M€ de bonus garantis) après plusieurs semaines de négociations. Pour le remplacer, Lille a décidé de miser sur un autre joueur qui s'est distingué en Jupiler League, Jonathan David. Âgé de 20 ans, le natif de New York, plus précisément du quartier de Brooklyn reste sur deux saisons pleines. Avec La Gantoise, il a inscrit 37 buts en 83 matches aussi bien en tant que milieu offensif que dans l'axe. L'international canadien (12 capes, 11 buts) a même parfois dépanné sur l'aile.

Meilleur buteur du championnat belge

En deux saisons, il a réussi à mettre tout le monde d'accord et a terminé meilleur buteur de Jupiler League à égalité avec l'ancien Monégasque Dieumerci Mbokani (18 réalisations). Pour renforcer son attaque, Lille a mis les petits plats dans les grands. Les Dogues n'ont pas hésité à dépenser une somme d'environ 32 millions d'euros selon nos informations. Rapide et percutant, il est assez complet et le LOSC en a fait sa priorité depuis longtemps.

Annonçant la venue de Jonathan David, le club nordiste s'est fendu d'un communiqué sur les réseaux sociaux. «Nouveau renfort offensif de poids pour le LOSC : le talentueux et prolifique buteur de La Gantoise (D1 belge), Jonathan David (20 ans), s’est engagé avec le club lillois pour les cinq prochaines saisons. Sollicité par de grandes écuries d’Europe, c’est au LOSC que l’attaquant international canadien a choisi de s’engager jusqu’en 2025», peut-on lire. Il portera le n° 9 chez les Dogues.