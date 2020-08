LOSC : accord total pour le transfert de la pépite Jonathan David !

S'il y a bien un club qui est déjà très actif sur le mercato estival en France, c'est le LOSC. Dans le sens des départs, Victor Osimhen est parti au Napoli pour environ 80 millions d'euros, tandis que Junior Alonso a lui pris la direction du Brésil (CA Mineiro). Mais c'est surtout au niveau des arrivées qu'il y a du mouvement. Eugenio Pizzuto, Angel Gomes (prêté dans la foulée à Boavista), Burak Yilmaz, Isaac Lihadji et Sven Botman ont déjà signé. Et les Dogues ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du club du nord de la France travaillent grandement sur la piste Jonathan David (La Gantoise), auteur d'une incroyable saison 2019-2020 avec 23 buts et 10 caviars en 40 matches toutes compétitions confondues. Et le LOSC a rapidement doublé la concurrence pour séduire le joueur. Cette semaine, La Voix du Nord avançait que le Canadien allait prochainement signer un contrat de cinq ans en faveur du club lillois. Et tout semble aller dans le bon sens.

Un transfert à 32M€, visite médicale lundi

Comme l'explique la VDN ce dimanche, Jonathan David va passer sa visite médicale dès lundi avant de signer son contrat avec les Dogues. Une information que nous pouvons vous confirmer ce soir. Mais pour s'offrir les services du joueur âgé de 20 ans, le LOSC va sortir le chéquier. Selon nos informations, les Dogues vont débourser 32 millions d'euros (27M + 5M de bonus) pour mettre la main sur le natif de Brooklyn. Et dans cette opération, La Gantoise a aussi inclus un pourcentage sur la revente du joueur.

Toujours est-il qu'en misant sur Jonathan David, le LOSC prépare l'avenir avec un joueur à fort potentiel. Mais le mercato lillois devrait continuer. Alors que le transfert d'Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) était en bonne voie, aucun accord n'a pour le moment été trouvé. Et selon nos informations, cette piste a pour le moment été mise en stand-by. Il va donc falloir encore attendre un peu pour le recrutement du buteur colombien, alors que le Canadien, lui, va bientôt arriver.