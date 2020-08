Le LOSC touche au but pour le transfert record de Jonathan David

Un transfert record peut en cacher un autre. Quelques jours après avoir vendu Victor Osimhen à Naples pour 81,3 M€ bonus inclus, Lille s'apprête à battre un autre record, celui de la recrue la plus chère de son histoire. Les Dogues touchent en effet au but pour l'arrivée de Jonathan David.

C'est le directeur sportif de La Gantoise, club de l'attaquant international canadien de 20 ans, Michel Louwagie qui l'a lui-même confirmé dans les colonnes de La Dernière Heure. «C'est un transfert international et cela prend du temps. Nous allons dans la bonne direction», a-t-il lâché avant de poursuivre. «Cela fait du bien de voir que La Gantoise, malgré la situation actuelle, parvient à vendre un joueur à 30 millions d’euros».

Une opération record

L'optimisme est donc de mise côté belge pour que la révélation de ces deux dernières saisons en Belgique (48 buts et 20 passes décisives en 95 matches toutes compétitions confondues) devienne la plus grosse vente de son histoire et du football belge (le précédent record appartenait à Youri Tielemans vendu pour 25 M€ par Anderlecht à l'AS Monaco en 2017)... mais aussi le plus gros transfert entrant de l'histoire du LOSC, devant Renato Sanches (25 M€) et Yusuf Yazici (19 M€).

Selon La Voix du Nord, le jeune homme, qui a clairement fait savoir son souhait de rejoindre les pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy cet été, signera un contrat de 5 ans. Avec Burak Yilmaz, Isaac Lihadji et donc vraisemblablement Jonathan David, Christophe Galtier va pouvoir sérieusement commencer à reconstruire son attaque.