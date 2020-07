Jonathan David lance son bras de fer pour rejoindre le LOSC

La suite après cette publicité

« Je ne cache pas qu'il y a eu des contacts avec La Gantoise, mais je ne peux pas anticiper des avancées. On a plusieurs pistes sur le marché. Il y a eu des contacts, oui. On n'a pas l'habitude de trop parler. Ça peut créer des frustrations, des tensions. Je ne vais pas trop en dire ». Voilà ce que disait hier Marc Ingla, directeur général du LOSC au sujet du dossier Jonathan David, attaquant canadien de La Gantoise. C'est une piste que le LOSC explore depuis un bon mois désormais, alors que Loïc Rémy est parti pour Benevento et que Victor Osimhen pourrait rejoindre Naples.

C'est toute une attaque à reconstruire donc pour Christophe Galtier, qui peut compter sur l'expertise de Luis Campos pour remodeler le secteur offensif. Et Jonathan David a clairement été désigné comme un bon renfort, d'autant qu'il a inscrit 18 buts en Jupiler League cette saison. L'intérêt est réciproque. Joint par L'Equipe, David a clairement exprimé son souhait de rejoindre le LOSC. « Oui, je veux venir à Lille. J'ai fait une très bonne saison. Pour moi, la prochaine étape, c'est la Ligue 1. Et le projet sportif du LOSC est top. C'est une très bonne équipe en France. »

Jonathan David veut forcer la décision

Malheureusement, il ne peut pas ignorer la difficulté des négociations entre les deux clubs. Lille a proposé 25 M€, La Gantoise en espère au moins 30 M€ et joue sur la concurrence présumée de clubs de Bundesliga. « Le club dit vouloir me garder. Ou être prêt à me vendre pour un prix qui ne me paraît pas envisageable compte tenu de la situation liée au coronavirus. C'est surtout ça qui complique les négociations. Pourtant, j'ai exprimé clairement que je voulais partir à Lille. Ils m'avaient dit qu'ils ne me bloqueraient pas. Au début, cela allait plus vite. Là, tout est ralenti. Comme s'ils attendaient une meilleure offre. Je ne sais pas d'où elle viendrait. »

Une chose est certaine, le joueur a fait son choix et en le médiatisant, il espère probablement forcer la main aux dirigeants belges. Le bras de fer est donc lancé. Jonathan David, âgé de 20 ans, souhaite arriver le plus tôt possible dans le nord de la France pour s'adapter à sa nouvelle équipe. Qui n'espérera qu'une chose : qu'il soit aussi efficace que Victor Osimhen, lui aussi chipé à un club belge (Charleroi), pour 12 M€.