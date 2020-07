LOSC/Naples : le prix de Victor Osimhen révélé

La suite après cette publicité

C'est un transfert qui a mis un temps fou à s'officialiser. Pour plusieurs raisons. Le LOSC voulait récupérer 80 M€, il a eu gain de cause mais Victor Osimhen a dû composer avec le décès de son père, un changement d'agent et de multiples sollicitations. L'international nigérian est en tout cas désormais un joueur du Napoli, qui va verser très exactement, selon les informations de L'Equipe, la somme de 71,2 M€ + 10,1 M€ de bonus garantis. Soit un total de 81,3 M€, qui permet à Osimhen de devenir le joueur africain le plus cher de l'histoire et le record de transfert du LOSC, qui avait tout de même récupéré 80 M€ l'été dernier lors de la vente de Nicolas Pépé à Arsenal.

Le LOSC touche donc le pactole attendu, mais il devra reverser 7 M€ à Charleroi, le précédent club d'Osimhen, selon les conditions négociées à l'époque, avec un pourcentage à la revente. L'attaquant de 21 ans s'est engagé pour 5 années + 1 en option.