Victor Osimhen est transféré à Naples !

La suite après cette publicité

Comme l'été dernier, le LOSC va toucher un sacré jackpot durant ce mercato. Après Nicolas Pépé, vendu l'an passé 80 M€ à Arsenal, c'est, cette fois-ci, Victor Osimhen (21 ans) qui rapporte très gros aux Dogues. Dans les tuyaux depuis quelques jours, l'attaquant nigérian vient de s'engager à Naples, la nouvelle venant d'être officialisée.

Un deal a été trouvé aux alentours des 80 M€ bonus inclus (60 M€ + 21 M€ potentiels) selon les derniers échos. « Le SSC Napoli a acquis la présence du footballeur Victor Osimhen de Lille », dévoile le communiqué. Un contrat jusqu'en juin 2025 est annoncé, mais pas officialisé.

Une sacrée plus-value pour le LOSC

Avec cette belle enveloppe, Lille va pouvoir dormir sur ses deux oreilles grâce à des comptes au vert. Une partie va pouvoir également être réinvestie sur le marché des transferts. Le LOSC a d'ailleurs déjà trouvé le remplaçant de son attaquant. D'après nos informations, un accord de 15 M€ a été trouvé avec Fluminense pour la venue de Marcos Paulo (19 ans) dans le Nord de la France. Lille fait également son possible pour recruter Jonathan David, l'attaquant canadien de La Gantoise, qui a exprimé sa volonté de rejoindre le club français.

Pour Victor Osmihen, qui portera le n° 9 dans le dos, c'est un nouveau défi qui démarre. Arrivé à Lille pour 12 M€ il y a un an en provenance de Charleroi, l'avant-centre, auteur de 18 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, va découvrir le haut du tableau en Italie et connaître une tout autre pression. Car à Naples, les exigences ne sont pas les mêmes, surtout lorsque l'on a l'étiquette de joueur le plus cher de l'histoire du club collée dans le dos.