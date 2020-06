Accord LOSC-Fluminense pour Marcos Paulo

La suite après cette publicité

Victor Osimhen (21 ans) annoncé partant, Loïc Rémy (33 ans) prêt à plier bagage, Lille se cherche des renforts offensifs. Comme nous vous l'expliquions il y a quelques jours, le club nordiste a fait de Marcos Paulo (19 ans) sa priorité absolue dans ce secteur de jeu.

L'affaire est même en très bonne voie, puisque, selon nos informations, le LOSC est tombé d'accord avec Fluminense sur les bases d'un transfert proche de 15 M€ hors bonus (montant payable en plusieurs tranches, le club carioca se réserverait un pourcentage sur une future plus-value), même si rien n'a encore été officialisé.

Toutes les parties sont OK

Le jeune attaquant, international U19 portugais, est lui aussi partant pour rejoindre les Dogues, chez qui il signerait un contrat de 4 ans (avec une éventuelle année supplémentaire en option). La prochaine vente d'Osimhen devrait permettre de valider définitivement ce dossier. Une jolie recrue pour Christophe Galtier.

Encore méconnu du grand public en Europe (malgré une participation au Festival Espoirs de Toulon en 2019 avec le Portugal, 2 matches et 1 but), le jeune homme possède une jolie cote sur le marché et, ces derniers mois, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou encore le FC Barcelone étaient venus aux renseignements.