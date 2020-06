Loïc Rémy va quitter le LOSC !

Après une longue traversée du désert et plusieurs échecs à Chelsea, QPR, Crystal Palace, Las Palmas et Getafe, Loïc Rémy s'est refait la cerise du côté du LOSC. Avec 14 buts inscrits en 44 matches de Ligue 1, l'ancien international tricolore (30 sélections - 7 buts) a retrouvé les sensations qui étaient les siennes lorsqu'il évoluait à Nice et à Marseille.

À 33 ans et à la fin de son contrat, l'attaquant français est à la croisée des chemins. Deux options s'offrent à lui. Prolonger l'aventure à Lille dans un club qu'il connaît bien, où il se sent bien avec un coach (Christopher Galtier) qui le tient en haute estime ou tenter un ultime challenge pour s'offrir un dernier gros contrat.

Loïc Rémy a dit adieu à ses coéquipiers

Le club nordiste a longtemps cru qu'il pourrait parvenir à convaincre Loïc Rémy de poursuivre l'aventure chez les Dogues. Christophe Galtier affirmait même en conférence de presse la prochaine signature de sa prolongation. Mais contre toute attente, l'ancien Marseillais n'a pas participé à l'entraînement du club nordiste et pour cause, puisqu'il est venu dire adieu à ses coéquipiers.

Nul doute qu'il a déjà dû se mettre d'accord avec son futur club. Selon les dernières indiscrétions, des clubs turcs, mais aussi italiens sont sur le coup. Sky Italia va jusqu'à dire que c'est avec Benevento que va s'engager l'ancien de l'OL et de l'OM. Il devrait parapher un contrat de trois ans avec le club promu qui va vraisemblablement être promu en Serie A pour la saison prochaine. De quoi provoquer la colère et l'incompréhension chez le coach lillois, mais aussi auprès des supporters, très attachés à leur buteur tricolore.