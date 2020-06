L'OL et l'OM viennent aux nouvelles pour Marcos Paulo

La suite après cette publicité

Le mercato franco-français a ouvert ses portes ce lundi, mais les écuries tricolores préparent déjà l'ouverture de la fenêtre internationale de transferts. Ainsi, O Globoesporte nous apprend que l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sont dernièrement venus aux renseignements pour Marcos Paulo (19 ans), le jeune attaquant de Fluminense.

Les deux Olympiques ont ainsi demandé à ses représentants quelles étaient leurs exigences en termes de salaires et combien le club carioca en demanderait pour son transfert. Selon les informations de la publication brésilienne, Fluminense, malgré une clause libératoire fixée à 45 M€ pour les clubs étrangers dans son contrat courant jusqu'en juin 2021, demande entre 10 et 15 M€ pour lâcher son talent.

Il connaît déjà la France

Cet hiver, le CSKA Moscou avait posé 7 M€ sur la table. Une offre balayée d'un revers de main. Le FC Barcelone s'était aussi penché sur lui en janvier. Les Blaugranas avaient à l'époque proposé 5 M€. Pas assez pour convaincre son écurie de le laisser filer.

En possession d'un passeport lusitanien, il a participé au dernier Festival Espoirs de Toulon 2019, inscrivant 1 but en 2 matches avec la sélection U19 du Portugal. Il n'occuperait donc pas de place extracommunautaire. Donnée non négligeable sur le marché. Séduits par son potentiel technique et ses 11 réalisations en 45 matches avec Fluminense, l'OM et l'OL savent à quoi s'en tenir.