Christophe Dugarry allume Marco Verratti et le PSG

Au micro de RMC, l’ex-attaquant et ancien international français Christophe Dugarry a fustigé les joueurs du Paris Saint-Germain après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, c’était en huitième de finale face au Bayern Munich (2-0 à Munich, 3-0 aux scores cumulés) : «pourquoi tu veux que les joueurs partent ? Ils ne partiront jamais. On voit à travers leurs prestations que c’est de pire en pire. Ça me fait plaisir qu’ils soient éliminés, quand tu travailles mal tu n’es pas récompensé. Je suis peut-être un rêveur mais j’aime que les clubs qui travaillent bien soient récompensés, là ça fait 10 ans que ça travaille mal. Une révolution plus ou moins importante a lieu tous les ans : ça change de directeur sportif, ça achète des joueurs… Mais il y a un déficit de compétence. C’est la pire défaite. Il y a tellement de joueurs qui n’ont pas leur place dans cette équipe. Il y a une incompétence incroyable, au plus haut niveau. (…) Paris a perdu contre un tout petit Bayern.»

Toujours durant l’émission Rothen s’enflamme, le champion du monde 1998 a également eu son mot à dire sur la prestation du milieu international italien, à l’origine de la perte de balle amenant l’ouverture du score munichoise à l’Allianz Arena. Selon lui, l’ancien joueur de Pescara n’a pas connu de réelle progression depuis son arrivée du côté du club de la capitale en 2012 : «Verratti ce n’est plus possible ! Il n’a pas progressé d’un iota depuis dix ans, il n’a rien appris, il fait partie de toutes les déroutes. Verratti, quand est-ce qu’on va arrêter avec ce garçon ? Mais il ne partira pas.» Un constat partagé par Jérôme Rothen, dénonçant notamment sa condition physique étrange pour un joueur de ce calibre : «Verratti, tout le monde le sait, il n’a pas une hygiène de vie… Les joueurs ne s’entraînent pas assez. C’est de la faute du staff. C’est énervant. Je reproche aux joueurs leur manque d’investissement. Quand le niveau s’élève, le PSG s’efface au bout de 50 minutes.» Le message est passé.

