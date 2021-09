Monaco : Niko Kovac attend beaucoup d’Aleksandr Golovin

Malgré un début de saison compliqué, il y a tout de même quelques satisfactions du côté de l’AS Monaco. Auteur d’une passe décisive en Ligue Europa contre Sturm Graz (1-0) et buteur face à Nice (2-2), Aleksandr Golovin fait du bien aux Monégasques, même s’ils n’ont remporté qu’une seule victoire en championnat cette saison et comptabilisent seulement cinq points.

Dans Nice Matin, Niko Kovac a analysé l’apport de son milieu de terrain russe, qui entame sa quatrième saison sur le Rocher : « l’an passé, en début de saison, on avait vu la difficulté pour nous de créer du jeu en son absence », a-t-il déclaré. L’entraîneur de l’ASM a ajouté que Golovin « est pour nous une garantie dans le jeu. C’est un garçon intelligent, mais un peu introverti. Cela peut être une qualité, car il ne se prend pas pour une star. Mais dès la saison passée, je lui ai dit, tu dois t’imposer davantage, marquer plus, faire plus de passes décisives, être plus souvent décisif. Et pour cela, tu dois jouer plus dans la surface. »