Euro 2020 : ces scénarios qui peuvent envoyer l'équipe de France en 8e de finale avant le choc face au Portugal

Samedi en début de soirée, la déception prédominait dans les rangs de l'équipe de France après un résultat nul décevant face à la Hongrie (1-1). Mais l'égalisation d'Antoine Griezmann pourrait bien valoir son pesant d'or dans les prochaines heures. Première du groupe F avec quatre points, la sélection française visera la première place face au Portugal mercredi. Une place de leader qu'obtiendront les hommes de Didier Deschamps en cas de succès face au champion d'Europe en titre.

Mais une qualification des Bleus avant le match de mercredi pour les huitièmes de finale reste une hypothèse clairement envisageable. En effet, si les première et deuxième places du groupe permettent d'empocher directement son billet pour les huitièmes, les quatre meilleurs troisièmes verront également le prochain tour. Un scénario qui intéresse de près les champions du monde 2018. Concrètement, pour valider sa qualification avant de disputer le choc face au Portugal mercredi, il existe plusieurs options.

La première demeure limpide : si deux nations troisièmes de leur groupe n'atteignent pas les quatre points, la France intégrera automatiquement les quatre meilleurs troisièmes du tournoi. En clair, six possibilités peuvent envoyer directement les protégés de Didier Deschamps en huitième de finale sans jouer. Si parmi ces six cas de figure, deux sont validés, les Bleus seront qualifiés avant même de pénétrer sur la pelouse de la Ferenc-Puskas Arena. Voici ces six possibilités qui hisseraient les finalistes de l'Euro 2016 au prochain tour.

La Suisse ne bat pas la Turquie, ce dimanche à 18 heures, dans le groupe A.

La confrontation entre l'Ukraine et l'Autriche lundi dans le groupe C se termine par une victoire d'une des deux équipes.

La Belgique l'emporte contre la Finlande lundi dans le groupe B.

Le Danemark gagne contre la Russie lundi dans le groupe B.

La Croatie et l'Ecosse ne se départagent pas mardi dans le groupe D.

La Pologne ne l'emporte pas face à la Suède mercredi dans le groupe E.

Si parmi toutes ces options, deux se produisent, alors l'équipe de France pourra gérer sereinement le choc face au Portugal. Si cette dernière intègre le cercle très fermé des meilleurs troisièmes, elle affrontera les Pays-Bas à Budapest, le dimanche 27 juin à 18h, ou probablement la Belgique à Séville le dimanche 27 juin à 21 heures. En revanche, si aucun ou un seul de ces six cas de figure se produit, les Bleus devront en découdre sur le pré pour entrevoir les huitièmes de finale de cet Euro 2020... Ce dimanche soir, la Suisse a disposé de la Turquie (3-1). Une possibilité en moins pour les coéquipiers d'Hugo Lloris...