Une clause pourrait aider Tottenham à licencier José Mourinho !

José Mourinho (58 ans) est dans une spirale négative avec Tottenham depuis quelques semaines. Sixième de Premier League, les Spurs n’arrivent pas à véritablement enchaîner. De quoi remettre sérieusement en cause la place du technicien portugais surtout que son licenciement pourrait coûter moins cher que prévu.

Pour licencier Mourinho, Tottenham devra pour l’instant payer plus de 34 millions d’euros. Une somme qui correspond aux deux dernières années de contrat qui lui reste chez les Spurs (il gagne 17 millions d’euros par an). Mais selon les informations du Daily Mail, le Spécial One aurait droit à une somme nettement inférieure si les Spurs perdent leur place dans la course à la qualification européenne. En l'état actuel, le club du nord de Londres est dans le top 6 et a encore une chance de se qualifier pour la Ligue des champions ou l'Europa League. Mais tomber plus bas dans le classement aura un impact sur les indemnités de l’ancien entraîneur de Chelsea.