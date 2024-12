Le PSG est passé à l’action pour Victor Osimhen !

Un PSG à deux visages. Voilà comment l’on pourrait synthétiser la première partie de saison du club de la capitale cette saison. Disposant d’un effectif riche mais orphelin pour la première fois de Kylian Mbappé depuis 2017, le Paris Saint-Germain alterne entre le bon et le moins bon. En Ligue 1, le bilan des hommes de Luis Enrique est excellent jusqu’ici. Solide leader dans l’élite, la formation francilienne compte dix points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. Une avance confortable qui semble promettre les pensionnaires du Parc des Princes à glaner un 13e championnat de France, d’autant plus que Paris sort de deux victoires maîtrisées face à l’OL (3-1) et l’AS Monaco (2-4) ces derniers jours.

Pour autant, les résultats sont beaucoup moins reluisants en Ligue des Champions. Visiblement incapables de calquer leurs performances nationales à l’échelle continentale, les coéquipiers de Bradley Barcola sont loin d’une qualification. Malgré un succès fleuve contre le RB Salzbourg il y a 10 jours (3-0), le PSG est virtuellement éliminé en figurant à un 25e rang assez inquiétant à deux journées de la fin. D’autant plus que les Parisiens vont défier Manchester City et le VfB Stuttgart pour clôturer cette phase de championnat en Ligue des Champions. Deux adversaires également en sursis et qui auront besoin d’une victoire impérative pour valider leur ticket en barrages de la compétition.

Le PSG a contacté Victor Osimhen pour cet hiver

Pour préparer au mieux toutes ces échéances, le club de la capitale pourrait avoir besoin de renforts. En ce sens, le secteur offensif pourrait être remanié. Alors que Randal Kolo Muani ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, le board parisien pourrait s’activer pour recruter un autre buteur capable de venir concurrencer Gonçalo Ramos. Et il ne faut pas chercher plus loin que chez Victor Osimhen En effet, déjà dans le viseur du PSG cet été, le buteur nigérian a finalement été prêté à Galatasaray alors que sa situation à Naples était insoutenable.

Cet hiver, l’ancien attaquant du LOSC pourrait aussi changer d’air. Auteur de débuts convaincants avec le club stambouliote (10 buts et 5 caviars en 14 apparitions), le bourreau des surfaces de 25 ans a été contacté par les dirigeants du PSG d’après les informations de RMC. Pour autant, les négociations s’annoncent complexes car Luis Enrique pourrait s’opposer à la venue d’un numéro 9. Autre inquiétude, la situation particulière du natif de Lagos. Prêté à Galatasaray, le PSG doit négocier avec le Napoli et le club turc. Des tractations à trois bandes qui pourraient compromettre l’arrivée d’Osimhen au Parc des Princes cet hiver. Une chose est sûre : le PSG est sur le qui-vive pour se renforcer en janvier.