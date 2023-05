AS Poissy : Cheikh Touré a la cote

C’est une belle saison que vit actuellement l’AS Poissy. Si la montée s’annonce trop compliquée avec une sixième place du groupe A de National 2, la formation francilienne aura montré de belles choses à l’image de son dernier match remporté face à Évreux (5-2). Auteur d’un doublé dans cette rencontre, l’avant-centre Cheikh Touré a encore crevé l’écran. Le buteur de 26 ans réalise un exercice probant puisqu’il affiche 20 buts en 25 matches soit quasiment la moitié des réalisations inscrites par sa formation (41). En outre, il a aussi trouvé le chemin des filets à 3 reprises en Coupe de France.

Auteur de son exercice le plus probant en carrière, Cheikh Touré a auparavant porté les maillots de Viry-Châtillon, Bergerac, Paris 13 Atlético ou encore le Bassin d’Arcachon, mais aussi des réserves du Stade Rennais et de Dijon. Celui qui est né au Sénégal à Kaolack pourrait enfin toucher du doigt le monde professionnel. Selon nos informations, des formations de Ligue 2 et de National 1, mais aussi de Jupiler Pro League (Belgique) sont sur le coup. Cheikh Touré plaît aussi au Luxembourg.

