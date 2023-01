Rennes : les premiers mots de Karl Toko Ekambi

La suite après cette publicité

Désireux de quitter au plus vite l’Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi était courtisé par le Celta de Vigo et le Stade Rennais. C’est finalement en Bretagne que l’attaquant camerounais a choisi de rebondir. Officiellement prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, KTE a expliqué son choix.

«Merci au Stade Rennais F.C. de m’avoir fait confiance. J’ai fait ce choix, car je connais le club, notamment grâce à Florian Maurice avec qui j’ai eu la chance de travailler à l’Olympique Lyonnais. Je connais aussi pas mal de joueurs. Hamari Troaré, c’est comme mon frère, on s’est connus au Paris F.C., Martin Terrier, j’ai joué avec lui à l’OL, Baptiste Santamaria et Flavien Tait au SCO d’Angers et Christopher Wooh en sélection. On sent beaucoup de complicité entre les joueurs rennais sur le terrain. Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie de ce projet. Je suis attiré par le but, mais surtout par le collectif et c’est la force du Stade Rennais F.C. Le discours du coach m’a plu. Je ne le connais pas personnellement, mais la qualité de son travail est reconnue. Tout était réuni pour venir au Stade Rennais F.C., je suis très heureux d’intégrer son équipe», indique-t-il sur le site officiel du SRFC.

