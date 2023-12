Joey Barton fait scandale avec sa campagne misogyne

Sans club depuis le 26 octobre dernier lorsqu’il a été limogé de Bristol Rovers, Joey Barton (41 ans) est à la recherche d’un nouveau défi. L’ancien milieu de terrain de Newcastle ou encore de l’Olympique de Marseille reste un grand suiveur de Premier League et a réagit suite à la victoire de Liverpool face à Burnley (2-0). Il a notamment critiqué Rachel Brown-Finnis qui a commenté la rencontre. Ancienne gardienne de Liverpool et de la sélection anglaise, elle a été cartonnée par Joey Barton : «cette experte (Finnis-Brown) est-elle une gardienne de but internationale ? Elle mesure au moins un pied de moins que la tête de tortue et McManaman. Pourquoi parle-t-elle du jeu masculin ? S’il vous plaît, arrêtez ces bêtises.»

Des propos irrespectueux et misogynes qui ne sont pas les premiers agissements de Joey Barton qui s’était vanté de marquer "100 penalties sur 100" à l’actuelle gardienne de la sélection Mary Earps tout en la qualifiant de "gros sac de patates". Des propos blessants et scandaleux qui sont critiqués outre-Manche. Plutôt classe, l’ancienne internationale anglaise Alex Scott a pris la parole sur la BBC après la victoire d’Arsenal contre Chelsea en Super League Féminine (4-1) : «à toutes les femmes du football, devant et derrière la caméra, aux joueuses sur le terrain, à toutes celles qui assistent aux matchs, continuez à être les modèles que vous continuez d’être. À toutes ces jeunes filles à qui on dit 'non, tu ne peux pas’, le football est un meilleur endroit avec nous tous.»