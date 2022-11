LdC : Christophe Galtier enchanté par le Bayern et le Napoli

Interviewé par le quotidien espagnol Marca, Christophe Galtier a dévoilé le nom des deux équipes l'ayant le plus impressionné sur la scène européenne depuis le début de la saison. Et pour le tacticien parisien, le choix est vite fait : « Naples et Bayern Munich. Ils ont eu un parcours incroyable. »

Leader de leur championnat respectif, les deux équipes ont également réalisé un parcours impressionnant dans la compétition étoile, et notamment le Bayern, invaincu dans ce qui était considéré par beaucoup comme le « groupe de la mort ». Un adversaire que le PSG retrouvera d'ailleurs à l'occasion des huitièmes de finale du tournoi, en février prochain.