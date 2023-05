Liverpool : record historique pour Mohamed Salah

Buteur ce samedi lors de la 34e journée de Premier League face à Brentford, Mohamed Salah est entré un peu plus dans la légende de Liverpool et de son pays. En marquant à la treizième minute de jeu face aux Bees, l’Égyptien est en effet devenu le cinquième meilleur buteur de l’histoire des Reds, égalant Steven Gerrard et ses 186 réalisations.

La suite après cette publicité

Grâce à son 19e but de la saison en Premier League, le Pharaon a même fait d’une pierre deux coups. Avec 314 buts inscrits au cours de sa carrière, club et sélection confondus, l’attaquant de 30 ans truste désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs égyptiens de l’histoire, devant Hossam Hassan et ses 313 réalisations.

À lire

La Premier League dévoile son équipe de la saison 2022/2023