Manchester United : Ruben Amorim s’attaque à Viktor Gyökeres

Arrivé en cours de saison en provenance du Sporting, Rúben Amorim avait la lourde tâche de redresser Manchester United après le passage manqué d’Erik Ten Hag. Mais le technicien portugais, à l’image de son prédécesseur, s’est cassé les dents et n’a jamais réussi à relancer la machine cette saison. Plus de 8 mois après son arrivée, son bilan est plus que décevant avec une 14e place au classement de Premier League et un bilan très en dessous des standards (13 victoires, 9 nuls, 13 défaites).

Désormais, sa seule chance de sauver sa saison est de remporter la Ligue Europa, alors que les Mancuniens affrontent Bilbao lors des demi-finales. Cela permettrait notamment de se qualifier pour la C1 la saison prochaine. Mais pour autant, malgré des résultats pas à la hauteur, la direction du club anglais a décidé de faire confiance au coach portugais et de lui laisser du temps. Mieux encore, Ruben Amorim pourra, cet été, reconstruire son effectif avec plusieurs recrues et aura une enveloppe intéressante.

Ruben Amorim fait passer un message

Dans ce sens, comme révélé par la presse anglaise depuis plusieurs mois, la priorité reste le poste de numéro 9. Avec un Rasmus Hojlund qui affiche un bilan décevant (9 buts cette saison) tout comme Zirkzee (7 buts), la priorité est de recruter un nouveau buteur. Et la cible semble être Viktor Gyökeres, qui écrase tout sur son passage avec le Sporting. L’attaquant suédois, auteur de 52 buts en 48 matches avec le club portugais sera l’attraction du mercato estival. Forcément, après avoir côtoyé Ruben Amorim par le passé, son nom revient avec insistance chez les Red Devils. Ce mercredi soir, en conférence de presse, Amorim a évoqué la piste menant au buteur.

Ces dernières heures, la presse portugaise révélait qu’il était une option très sérieuse pour United à condition que le club se qualifie en Ligue des Champions et remporte donc la C3. Une information qui n’a pas plu du tout à Amorim qui a estimé que si le joueur fixe des conditions pour rejoindre le club, il n’a rien à faire dans l’effectif. « Je ne lui ai pas parlé. Mais s’il veut seulement venir à Manchester United pour jouer la Ligue des champions, alors il ne viendra pas. Nous voulons des joueurs qui veulent représenter United, pas des joueurs qui veulent jouer certaines compétitions. » Le message est passé pour celui qui dispose d’une clause de départ autour de 80 millions d’euros selon A Bola. Mais la concurrence est rude dans ce dossier avec Arsenal qui est aussi très convaincant.