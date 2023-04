Rennes : Arthur Theate dévoile ses modèles au poste de défenseur central

Arrivé l’été dernier au Stade Rennais pour 19 M€, après une saison prometteuse passée du côté de Bologne en Serie A, Arthur Theate a su s’imposer comme un titulaire important du onze de Bruno Génésio. S’il avait connu des débuts tumultueux, en étant notamment l’auteur d’un but contre son camp dès la première journée de Ligue 1 face à Lorient (0-1), le Belge a rebondi et a vu ses bonnes performances en club le propulser comme un titulaire chez les Diables rouges, lors du dernier rassemblement. Interrogé dans le journal L’Équipe, le joueur de 22 ans s’est livré sur sa saison, et est notamment revenu sur ses inspirations au poste de défenseur central.

«Il doit avoir tout (le défenseur idéal ndlr) : le calme, la sérénité, la communication, le jeu de tête, le placement, l’agressivité. (Sergio) Ramos, (Virgil) van Dijk, (Thomas) Vermaelen, (Jan) Vertonghen, (Toby) Alderweireld… Ce sont des défenseurs complets. Un que j’adore en L1, c’est (Chancel) Mbemba (Marseille), souligne l’international belge (6 sélections). C’est un top défenseur, qui marque, aussi. Ramos, c’est plus de 100 buts en carrière (131 au total), ça fait aussi sa légende. (Antonio) Rüdiger, j’adore aussi, c’est fort dans les duels, il fait peur. Pepe, c’est aussi le côté mort de faim qui manque un peu dans le foot en défense. On doit retrouver ce côté agressif, dur sur l’homme, ajoute-t-il, avant d’évoquer le VAR qui instille désormais plus de méfiance et de vigilance dans le comportement des défenseurs : mais avec le VAR, c’est toujours un peu compliqué, on a peur dans les surfaces. Dès qu’on touche un adversaire, ça devient très difficile. Le VAR est toujours là pour checker, on doit faire attention à chaque mouvement. Avant, quand il y avait un tacle un peu appuyé ou un contact dans le rectangle, ce n’était pas forcément sifflé. Et parfois, l’arrêt sur image trompe sur l’intensité du contact.

»

