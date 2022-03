Lorient-Lyon : les compositions officielles

En ouverture de cette 27ème journée de Ligue 1, L’Olympique Lyonnais se déplace sur la pelouse du FC Lorient. Une rencontre passionnante entre deux équipes aux objectifs différents, mais en besoin de points. Les Morbihannais sont sur une dynamique plutôt positive avec sept points pris sur les quatre derniers matchs, qui leur a permis de prendre deux longueurs d’avance sur la zone rouge. En face, les hommes de Peter Bosz tenteront de se relever après leur défaite polémique face à Lille (0-1). Les Lyonnais n’ont plus de joker en cette fin de saison et doivent s’imposer ce soir s’ils veulent entretenir l’espoir d’une qualification européenne.

Du côté des compositions d’équipes, Christophe Pélissier fait confiance à son 4-3-3, qui fait ses preuves défensivement (un but encaissé sur les quatre derniers matchs). Julien Laporte, suspendu, va manquer en défense, alors que Lemoine et Diarra sont en phase de reprise. Pour l’OL, Dubois (genou) et Ndombele (hanche) sont absents. Malo Gusto va donc occuper le couloir droit d’un 4-2-3-1. Thiago Mendes est préféré à Boateng en charnière. Le quatuor Toko Ekambi, Paqueta, Faivre et Dembélé tentera de faire des différences. Enfin, à noter le retour sur le banc de Jason Denayer et surtout de Jeff Reine-Adélaïde, absent des feuilles de matchs depuis sa rupture des ligaments croisés le 3 février 2021.

Les compositions d'équipes :

Lorient : Dreyer ; H.Mendes - Jenz - Pétrot - Le Goff ; Monconduit - Innocent - Abergel (cap.) ; Ouattara - Moffi - Laurienté

Lyon : Lopes ; Gusto - Thiago Mendes - Lukeba - Emerson ; Caqueret - Aouar ; Faivre - Paqueta - Toko Ekambi - Dembélé (cap.)

