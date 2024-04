Frank Lampard ciblé pour un poste surprenant

Cela ne s’est finalement pas passé comme prévu à Chelsea. Pourtant, après un mandat plus que réussi à Derby County, Frank Lampard avait réussi à tirer quelque chose d’un collectif jeune chez les Blues lors de la cuvée 2019-2020. Et alors qu’il a finalement été remercié fin janvier 2021, l’ancienne légende de Stamford Bridge était revenu dans les quartiers chics de Londres pour assurer un intérim compliqué en fin de saison 2022-2023 après une aventure tout aussi tumultueuse avec Everton. Forcément, après tant d’expérience en demi-teinte, il est difficile d’attirer des postes prestigieux.

Pour autant, l’aura de l’ancien numéro 8 des Blues fait toujours son charme. A tel point que la sélection du Canada serait prête à l’enrôler, selon les informations de The Telegraph. En effet, selon le média anglais, son nom a été ajouté à une liste restreinte de coaches capables de prendre le flambeau de Mauro Biello, intérimaire, en vue de la prochaine Coupe du monde qui se jouera entre le Canada, le Mexique et les Etats-Unis. Pour le moment, Lampard étudie ses options et attendrait le bon moment pour ressortir le sifflet et les cônes. Wait and see…