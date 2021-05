Le Bayern Munich révèle son maillot extérieur pour la saison 2021-2022

La dernière journée de Bundesliga approche et les enjeux sportifs sont colossaux pour certains clubs mais ce n’est pas le cas du Bayern Munich, déjà sacré champion d’Allemagne depuis la 32ème journée. Adidas a tout de même une surprise pour les supporters munichois avec la sortie du maillot extérieur qui sera porté loin de l’Allianz Arena la saison prochaine.

Les Bavarois ont une nouvelle fois effrayé la Bundesliga cette saison avec l'aide de Robert Lewandowski et ses 40 buts, égalant le record mythique de Gerd Müller. Malgré cet énième trophée, la saison fut particulièrement agitée en Bavière avec les départs annoncés d’Hansi Flick, de David Alaba et de Jérôme Boateng. Ces trois grands artisans des derniers succès du club seront tout de même de la fête à l’Allianz Arena le samedi 22 mai et pour leur dernière, l’Autrichien et l'Allemand pourraient même arborer la nouvelle tunique extérieur du club face à Augsbourg.

Équipés par adidas depuis le début des années 1970, les Munichois sont sous contrat avec la marque aux trois bandes jusqu’en 2030 après avoir prolongé pour 60 millions d’Euros par an en 2015. Comme pour de nombreux clubs, les couleurs du maillots domicile sont quasi restées fixes au cours de l’histoire du Bayern Munich. Seuls le bleu et le noir sont déjà venus chambouler les couleurs rouges et blanches historiques du club. Le maillot extérieur varie lui selon les saisons et dernièrement, c’est justement le noir qui est en vogue.

La marque aux trois bandes vient sans doute de dévoiler l’un des maillots les plus osés de l’histoire du club. Sur un fond noir assez classique, on retrouve un design inédit fait de petits points argentés dans la diagonale du maillot. Comme sur les récents maillots de l’Ajax Amsterdam ou du FC Barcelone qui avaient plutôt plu au public, du doré vient s’ajouter au niveau des sponsors, des flocages et des logos pour ajouter une touche flashy. Des chaussettes et un short du même coloris viennent compléter cette nouvelle tenue.