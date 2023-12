PSG : l’AC Milan vise un mal-aimé de Luis Enrique

Du côté du PSG, le mercato s’annonce un peu mouvementé. Il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements, simplement des ajustements avec la venue d’un milieu de terrain et d’un défenseur. Comme nous l’avons annoncé hier, le jeune Lucas Beraldo (20 ans, São Paulo) est attendu dans les prochains jours. Il sera possiblement accompagné par un compatriote, Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians) qui pourrait donc être la recrue attendue dans l’entrejeu.

Certains éléments vont peut-être partir en revanche. Carlos Soler voudrait se trouver un club pour obtenir un plus grand temps de jeu et Hugo Ekitike est toujours mis au placard. Les pistes ne manquent pas pour l’attaquant entre l’Angleterre et même l’OL, alors que le PSG est plutôt réticent à l’idée de voir partir le milieu offensif espagnol. S’il ne joue pas beaucoup (447 minutes en 14 matchs TCC), il a plutôt rendu de bons services dans un rôle de couteau suisse.

Mukiele joue moins mais sa polyvalence est précieuse

Un autre joueur à tout faire est courtisé et pas par n’importe qui. D’après les informations de Sky Sport Italia, l’AC Milan s’est renseigné auprès du PSG, son ancien adversaire en Ligue des Champions d’ailleurs, pour un prêt de Nordi Mukiele. Il est même la priorité défensive des Rossoneri devant d’autres joueurs tels que Clément Lenglet, aussi courtisé par l’OL et le Bayern, Matteo Gabbia, prêté par les Lombards à Villarreal, et une vieille connaissance du PSG, Thilo Kehrer (aujourd’hui à West Ham).

Avec seulement 9 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l’ancien Montpellierain est un peu déclassé par rapport au passé. Sa présence et sa polyvalence dans l’effectif de Luis Enrique se sont tout de même avérées précieuses, jouant en latéral droit, à gauche et même dans l’axe comme au Havre. Des discussions sont ouvertes avec l’AC Milan mais le club français a besoin de son joueur, surtout avec le départ à la CAN d’Achraf Hakimi.