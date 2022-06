Suisse-Portugal : les compositions officielles

Match retour entre la Suisse et le Portugal ce soir au Stade de Genève, à 20h45 (un match à suivre en direct commenté). Les Portugais avaient corrigé la Nati à domicile (4-0) dimanche dernier, avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo, qui sera absent ce soir, comme Guerreiro et Moutinho. Le Portugal est pour l'instant 1er du Groupe 2 avec 7 pts, la Suisse dernière avec trois défaites en autant de matches.

Pour cette affiche, Fernando Santos titularise Leao, Vitinha et André Silva devant. Bruno Fernandes et Otavio font aussi leur entrée dans le XI. Côté Nati, Seferovic est en pointe, associé à Shaqiri et Embolo.

Les compositions

Suisse : Omlin - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka (cap.), Sow - Shaqiri, Seferovic, Embolo

Portugal : Rui Patricio - Joao Cancelo, Pepe (cap.), Danilo, Nuno Mendes - Bruno Fernandes, Ruben Neves, Otavio - Leao, André Silva, Vitinha