Les débuts prometteurs du FC Barcelone version Hansi Flick

Quatre matchs de Liga, quatre victoires, 13 buts inscrits et trois encaissés. Les débuts du FC Barcelone version Hansi Flick sont plus que réussis. Le jeu offensif déployé par l’équipe du coach allemand, qui a succédé à Xavi au courant de l’été, a porté ses fruits contre Valence (1-2), face à l’Athletic Club (2-1), sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2) et, plus récemment, contre le Real Valladolid (7-0). Pourtant, tout n’a pas été simple. Orphelin de plusieurs titulaires comme Ronald Araujo, Andreas Christensen ou encore Frenkie de Jong, Barcelone peut compter sur ses jeunes talents du centre de formation pour rester compétitif.

Révélation de la saison passée en défense, Pau Cubarsí (17 ans) s’impose de plus en plus au sein de la charnière centrale. Blessé pendant une bonne partie de l’exercice 2023-2024, Alejandro Baldé monte en puissance au poste d’arrière gauche. Au milieu de terrain, Marc Bernal (17 ans) a été titularisé lors des trois premières rencontres de la saison avant d’être victime d’une blessure aux ligaments croisés du genou gauche. Il a été suppléé par un autre talent du centre de formation, Marc Casado (20 ans), face à Valladolid. Dans le secteur offensif, Lamine Yamal (17 ans) est dans la continuité de son excellent Euro, qui l’a remporté avec l’Espagne en terminant meilleur passeur et meilleur jeune joueur. L’ailier droit a déjà délivré quatre passes décisives et marqué un but depuis le début de cette nouvelle saison.

Robert Lewandowski en excellente forme

Pour reconquérir le titre national, Barcelone peut également compter sur des éléments plus expérimentés. Nommé capitaine cette saison, Marc-André ter Stegen entame sa 11e saison sous les couleurs blaugranas. Si ces performances peuvent être décriées, le gardien de 32 ans reste une valeur sûre aux yeux de Flick et des hautes sphères catalanes. Les prestations de Jules Koundé, elles, sont saluées outre-Pyrénées. L’international français a même été buteur lors de la dernière rencontre de Liga. Au milieu du terrain, Dani Olmo (21 ans) se montre déjà décisif. Lui qui a eu des débuts retardés suite à l’enregistrement tardif du Barça auprès de la Liga. Recruté en provenance du RB Leipzig pour 55 millions d’euros, il a déjà inscrit deux buts en deux matchs, dont celui de la victoire contre Vallecano.

Enfin, Robert Lewandowski (36 ans) n’en finit plus de marquer. Tandis que les attaquants du rival madrilène peinent à lancer leur saison, le Polonais, lui, continue d’empiler les buts, malgré son âge avancé. Double buteur face à Valence, il a également marqué contre Bilbao et cet après-midi contre Valladolid. Revanchard après une saison 2023-2024 sans trophées, le FC Barcelone entame donc son renouveau de la meilleure des manières pour le plus grand bonheur d’Hansi Flick et des supporters.

«Quand on voit l’enthousiasme des supporters après la victoire, on voit que l’équipe ne perd pas d’intensité après 7 buts, c’est très bien. Cela rend les supporters fiers. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Je suis fier d’apprendre que je suis la recrue du mercato, mais nous n’en sommes qu’au quatrième match et cela peut changer rapidement. Je suis évidemment heureux que les supporters soient satisfaits, c’est l’un de mes objectifs», a indiqué le coach catalan après la victoire. Il faudra le confirmer lors du derby catalan contre Girona (le 15 septembre), au retour de la trêve internationale. Mais aussi en Ligue des Champions.