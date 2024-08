Le FC Barcelone explose le Real Valladolid et reste en tête

Avec un calendrier déjà très chargé en Liga, le FC Barcelone tentait d’aller chercher un quatrième succès consécutif contre le Real Valladolid, sur sa pelouse annexe de Montjuic. En forme depuis le début de saison, l’effectif emmené par Hansi Flick pouvait compter sur la titularisation d’Olmo, au milieu de Lamine Yamal, Raphinha et Lewandowski pour plomber le promu du Championnat d’Espagne qui ne comptait qu’une seule victoire en trois journées.

Rapidement dans le bain, les Catalans ont su être dangereux d’entrée à l’instar d’Olmo qui trouvait le poteau (6e), avant de penser ouvrir le score… mais l’international espagnol était hors-jeu (11e). Mais il ne faudra pas attendre longtemps pour voir le Barça logiquement ouvrir le score grâce à une belle reprise de Raphinha, bien servi par Cubarsi (1-0, 20e). Dans la foulée, une merveille de passe de Lamine Yamal trouvait Lewandowski en profondeur. Le Polonais pouvait ensuite remporter son duel sereinement devant Hein et faire le break (2-0, 24e).

Premier triplé pour Raphinha au Barça

Juste avant la pause, et après un nouveau montant trouvé par Olmo (41e), un corner parfaitement frappé trouvait Koundé. L’international français pouvait permettre au Barça de prendre le large avant la pause (3-0, 45e+4). En pleine maîtrise, le Barça dominait tranquillement les Pucelanos, incapables de se montrer dangereux tout au long du match. Raphina pouvait alors être à la conclusion d’une action confuse, puis de s’offrir un triplé grâce à une belle passe signée Lamine Yamal (5-0, 64e et 73e).

Et pour terminer la fête, Dani Olmo et Ferran Torres ont ajusté leurs statistiques pour un score fou de 7-0 (82e et 87e). Seul en tête de la Liga, le FC Barcelone va pouvoir aller en vacances la tête reposée, avant d’attaquer le début des choses sérieuses avec un derby contre Gérone, puis le retour de la Ligue des Champions. De son côté, le Real Valladolid va devoir faire mieux pour espérer rester dans l’élite espagnole.