Italie : les propos forts de Donnarumma sur Zaniolo et Tonali

C’est l’affaire qui chamboule l’Italie en ce moment. Ce vendredi, le Corriere dello Sport informait que «des officiers ont interrogé Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali dans le cadre d’une enquête liée à des paris illégaux.» Un coup dur pour la Squadra Azzurra qui doit affronter Malte ce samedi (20h45). Un démêlé judiciaire qui pourrait également causer du tort à leur carrière.

La suite après cette publicité

Interrogé à leur sujet en conférence de presse, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur leur situation. Le gardien du PSG a apporté son soutien à ses deux coéquipiers : «Cela a été des heures difficiles, nous sommes proches de Zaniolo et Tonali, d’un point de vue humain et sportif nous sommes vraiment désolés de perdre deux gars forts. Nous créions un beau groupe, nous sommes désolé, nous sommes et serons toujours proches d’eux. Je n’ai pas eu l’occasion de leur parler car ils sont partis, nous sommes vraiment désolés.»