Noël Le Graët élogieux envers Karim Benzema

Nous l’apprenions récemment, il n’y aura pas de ballon d’or cette saison et ce pour la première fois depuis 1956. Une décision prise par l’hebdomadaire France Football, persuadé « qu’une année aussi singulière ne peut ni ne doit être traitée comme une année ordinaire ». Une déclaration qui n’a pas du tomber dans l’oreille d’un sourd en particulier pour Karim Benzema et Robert Lewandowski, tous deux favoris à la récompense suprême cette saison. Le premier cité, auteur d’une saison remarquable, certainement la meilleure de sa carrière sur le plan individuel et statistique (26 buts, 11 passes décisives en 47 matches disputés), a impressionné tout son beau monde, notamment Noël Le Graët.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le président de la Fédération française de football n’a pas manqué de faire l’éloge de l’attaquant madrilène : « il fait une saison exceptionnelle avec le Real, j’ai déjà félicité Zidane qui est son coach. Il fait partie aujourd’hui, sur la saison qu’il vient de réaliser, des meilleurs joueurs. Le meilleur ? Ce n’est pas à moi de juger parce que je n’ai pas vu tous les matches. Mais il a fait à mon avis la meilleure saison de sa carrière. » Si ces mots devraient donner le sourire à l’intéressé, ce dernier ne devrait pas pour autant oublier les dires de Noël Le Graët en novembre dernier. Celui-ci enterrait les chances de revoir l’attaquant français sous le maillot de L’Équipe de France.