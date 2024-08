Le Havre - PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain lance officiellement sa saison 2024-2025. Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, une courte préparation estivale et un été marqué par le feuilleton interminable des droits TV, le club de la capitale est de retour aux affaires. Ce vendredi soir, en terres normandes, les Rouge et Bleu défieront le HAC avec la ferme intention de débuter idéalement ce nouvel exercice. Pour ce premier rendez-vous, les Parisiens pourront notamment compter sur leurs récentes recrues, Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho, alors que Désiré Doué est lui aussi en passe de rejoindre l’écurie francilienne.

Contraint de composer avec des états de forme très disparates compte tenu du retour tardif de ses internationaux mais également des absences de Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et de Nuno Mendes, suspendu face aux Ciel et Marine, Luis Enrique devrait alors opter pour un 4-3-3. Dans les buts et malgré l’arrivée récente du portier russe de 25 ans, Gianluigi Donnarumma est pressenti pour débuter cette rencontre. Devant l’Italien, le technicien espagnol pourrait miser sur un quatuor défensif composé de Lucas Beraldo à gauche, Willian Pacho, Milan Skriniar dans l’axe, et Achraf Hakimi, médaillé de bronze avec le Maroc lors des JO 2024, à droite.

Dans l’entrejeu, João Neves, arrivé cet été en provenance de Benfica, devrait lui démarrer comme remplaçant, laissant les places à Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Marco Asensio. Fabian Ruiz est lui laissé au repos pour cette première journée. Enfin, sur le plan offensif, Bradley Barcola et Kang-In Lee pourraient débuter et soutenir Gonçalo Ramos. Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani débuteraient alors sur le banc des remplaçants. De son côté, Didier Digard, nouvel entraîneur du HAC après le départ de Luka Elsner du côté du Stade de Reims, s’apprête à vivre sa grande première avec les Hacmens.

Pour ce premier choc, l’ancien technicien de l’OGC Nice devrait lui aussi miser sur un 4-3-3. Dans les buts, Arthur Desmas, titulaire indiscutable, est logiquement attendu et devrait être protégé par Loïc Nego, Etienne Youté Kinkoué, Gauthier Lloris et Christopher Opéri. Au milieu de terrain, Abdoulaye Touré pourrait lui commencer dans un rôle de sentinelle, aux côtés de Yassine Kechta et Daler Kuzyaev. Enfin, pour tenter de faire trembler les filets parisiens, Josué Casimir et Antoine Joujou devraient accompagner le jeune buteur Steve Ngoura.

