Galatasaray : l’aventure de Serge Aurier prend un virage inattendu

Serge Aurier est une personnalité tout à fait singulière dans le milieu du football. Passé par le RC Lens, le Toulouse FC, le Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal ou encore Nottingham Forest, l’Ivoirien s’est fait remarquer pour ses qualités de latéral droit mais aussi son fort caractère. Il a d’ailleurs été coupable de quelques dérapages, dont le fameux épisode sur Périscope lorsqu’il évoluait dans la capitale française. Plus récemment, il a fait parler de lui pour ses mots crus prononcés sur les réseaux sociaux pour répondre à un hater après la victoire de son pays à domicile lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

« Eh moi, je suis plus bête que toi. Viens t’asseoir et laisse-moi parler. Ta mercon (ndlr : une insulte en argot ivoirien). Eh, je suis deux fois champion d’Afrique, fils de p…. Je suis deux fois champion d’Afrique », avait-il lâché. Ce week-end, il a récidivé en taclant sur Snapchat Oleksandr Zinchenko, qui a avoué qu’il se rendrait sur le front si son pays, l’Ukraine, faisait appel à lui. Des déclarations qui ont fait réagir Aurier. «Va directement boss et arrête ton cinéma, personne n’a besoin de t’appeler !», a-t-il lâché.

Des débuts contrariés en Turquie

Très offensif en dehors des terrains, où en est le natif d’Ouragahio sur le rectangle vert ? Durant la première partie de saison, il a joué 13 rencontres toutes compétitions confondues avec Nottingham Forest. Dans le onze de départ à 11 reprises, il a notamment délivré 2 assists. Puis, il a rejoint les Éléphants pour disputer la CAN. Un tournoi durant lequel il a pris part à 5 rencontres (un amical joué aussi avant le début de la compétition, ndlr), dont 4 dans la peau d’un titulaire. Malgré les difficultés, son pays, qui était au bord de l’élimination, a remporté cette édition 2023.

Dans le même temps, le joueur de 31 ans a dû gérer un mercato d’hiver animé. Il a d’ailleurs signé le 2 février à Galatasaray. Un club avec lequel il n’a pas encore joué la moindre minute depuis près de 2 mois. La raison est simple : il est blessé. Le site spécialisé transfermarkt indique qu’il a déjà manqué 9 rencontres toutes compétitions confondues de son équipe (57 jours d’absence). La semaine passée, FotoMaç a annoncé toutefois qu’il est proche d’un retour à la compétition et que son attitude dans le groupe est jugée bonne. Sa bonne humeur est notamment appréciée par Wilfried Zaha.

Un avenir à régler

Mais ce lundi, le média turc dévoile de nouvelles informations sur le footballeur né 92. Ainsi, on apprend que Galatasaray est déjà en train d’explorer le marché des latéraux droits. En effet, les Turcs n’envisagent pas, a priori, de continuer avec Aurier, dont le contrat s’achève le 30 juin prochain. FotoMaç ajoute que la priorité du club de Süper Lig est la même que l’hiver dernier, à savoir Kenny Tete. L’ancien de l’OL avait été approché mais l’opération n’avait pas pu aller au bout. Mais cet été, la donne sera différente puisque le Néerlandais sera en fin de contrat.

Il dispose toutefois d’une option pour prolonger son bail d’une année à Londres mais pour le moment ce dossier est au point mort d’après FotoMaç. Tout cela fait donc les affaires de Galatasaray, qui apprécie son profil polyvalent puisqu’il peut jouer à plusieurs postes, son expérience et ses qualités. De son côté, Serge Aurier, qui n’a pas encore pu montrer ce qu’il a dans le ventre, a encore quelques semaines pour convaincre tout le monde, si c’est sa volonté de poursuivre en Turquie. Et si c’est bien le cas, cette mission est dans les cordes de l’Ivoirien, qui en a déjà vu d’autres durant sa carrière.