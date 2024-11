Serie A : la Juventus enfonce l’Udinese et s’accroche au podium

La Juventus s’accroche au podium. En déplacement sur la pelouse de l’Udinese, la Vieille Dame s’est facilement imposée (0-2). Le match a rapidement tourné en faveur des hommes de Thiago Motta. Après quelques occasions manquées, notamment par Khephren Thuram (6e) et Kenan Yildiz (16e), Turin a pris l’avantage grâce à une erreur de Maduka Okoye, qui a envoyé la balle dans son propre but (20e, 0-1). Nicolo Savona a ensuite doublé la mise pour son équipe peu avant la mi-temps, avec une frappe depuis la surface qui s’est logée sur la gauche du but adverse (37e, 0-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Juventus 21 11 +12 5 6 0 19 7 7 Udinese 16 11 -2 5 1 5 14 16

Au retour des vestiaires, la Juventus a continué ses efforts sans pour autant réussir à conclure. Le score en restera là. Avec ce nouveau succès, les Bianconeri s’accrochent au podium de Serie A et s’installent à la 3e place avec 21 points. De son côté, la formation de Florian Thauvin reste à la 7e place du Championnat avec 16 points.