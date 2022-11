Vidéo : le grand n'importe quoi de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde

La suite après cette publicité

C'est partie, la Coupe du mmonde au Qatar démarre aujourd'hui avec comme match d'ouverture Qatar - Équateur (à suivre en live commenté sur FM). Une heure avant le début du match, au stade Al-Bayt d'Al-Khor, prenait place la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Au programme K-Pop, danse, discours politico-social et mise en scène de la culture qatarie. Un mélange assez inédit que la Twittosphère a jugé légèrement hypocrite de la part du pays hôte qui n'en est plus à sa dernière polémique concernant l'organisation de l'événement le plus scruté au monde.