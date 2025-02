LdC : le Stade Brestois prévient le PSG

Balayé à domicile lors du match aller des barrages de Ligue des Champions (0-3), Brest se rendra sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce mercredi pour la rencontre retour, sans ambition de résultat mais également sans défaitisme accru. «On y va pour faire le meilleur match possible, apprendre de ce genre de confrontation, et montrer qu’on n’est pas là par hasard. On y va pour essayer de gagner le match. Exploit ou pas, on verra bien, le plus important est de faire un bon match. On joue au foot pour essayer de gagner les matchs, on ne pense pas à prendre une fessée», a expliqué l’attaquant Ludovic Ajorque.

La suite après cette publicité

Même son de cloche du côté de Pierre Lees-Melou, pour qui «c’était déjà un peu mission impossible avant, ça l’est encore plus. Mais on est des Brestois, il reste un match, on ne sait jamais. Si on a une pointe de réussite et qu’on ne fait aucune erreur…» Pas abattus malgré la montagne qui se dresse devant eux, les Bretons auront quoiqu’il arrive réalisé un parcours sensationnel en Ligue des Champions.