JO, EdF : Jean-Philippe Mateta s’est entrainé dans les favelas du Brésil

Sélectionné par Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France, Jean-Philippe Mateta n’a pas attendu le début du rassemblement à Clairefontaine (Yvelines) pour se préparer à la compétition. Pendant ses vacances, le joueur de Crystal Palace est parti à Rio de Janeiro (Brésil), où il s’est entraîné pour rester en forme physiquement. Comme le révèle l’Equipe, l’ancien Lyonnais a fait appel aux services au Clube Ginastico Portugues et à Rafael Winicki. Le joueur de 27 ans, qui vivait dans une favela durant tout son séjour, répétait les accélérations et les frappes devant le but avec Vitinho (Al-Shabab) ou Igor Silva (Lorient). Il en a profité pour visiter ce pays qu’il admire depuis tout petit, et découvrir le futevolei.

Mais il n’a pas oublié son objectif premier : être prêt pour les JO et aller chercher la médaille d’or. « En France, on ne me connaît pas trop. Les Jeux sont un bon moyen de cartonner, dit l’avant-centre, avec ambition. Je n’ai gagné qu’un titre de champion de National (en 2017, avec Châteauroux). Gagner l’or au Parc des Princes, où je n’ai jamais joué, ce serait fabuleux. Ça peut être une belle histoire. Mes potes de Sevran veulent des places. »