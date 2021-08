PSG : le message de Stephen Curry à Lionel Messi

Tout le monde ne parle que de ça : l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Même la décision de la Pulga de porter, non pas le 10, mais le numéro 30. En effet, le basketteur américain Stephen Curry y est allé de son commentaire.

« Je vois que Messi a bon goût. Bonne chance au PSG ! », a-t-il posté sur son compte Twitter. Un choix qui a forcément plu… au numéro 30 des Golden State Warriors.

Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy 🙏🏽 pic.twitter.com/7Lj6S0tevb