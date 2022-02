OGCN-OM : le match XXL de Justin Kluivert

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l'Allianz Riviera affichait complet pour la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille en quarts de finale de la Coupe de France. Malgré un but encaissé très tôt, les Aiglons ont su réagir et ont totalement anéanti les Olympiens en inscrivant quatre buts. Une véritable démonstration de force des hommes de Christophe Galtier.

Alors bien entendu, c'est un collectif. Bien entendu, on ressort toujours les noms de Gouiri ou de Dante, et il est vrai que les deux ont été exceptionnels sur cette rencontre, mais s'il fallait tenter autre chose, pour une fois, il faudrait nommer Justin Kluivert. Le Néerlandais, véritable pépite à l'Ajax Amsterdam, a connu un coup de moins bien à l'AS Roma avant de s'envoler pour la Côte d'Azur.

L'homme du match, sans aucun doute

Emprunté depuis le début de saison, on ne reconnaissait plus celui qui faisait danser les défenses en Eredivisie. Il ne marquait pas, ne faisait pas de passe décisive et encore moins de différence. Mais il a bien choisi son soir. Kluivert a absolument tout fait à Luan Peres et aux Olympiens. Virevoltant, il s'est offert un joli doublé et une passe décisive. Un match plein, évidemment salué par son coach en conférence de presse.

« Il manquait de statistiques de passes décisives et de buts, il montait en puissance depuis son retour de blessure, il avait du mal à finir ses actions. J'ai pris l'option de le mettre sur le côté droit, je savais qu'il allait être plus passeur et qu'on n'allait pas l'attendre sur son pied droit. Il y a eu de la réussite dans mon choix, mais c'est lié à ce qu'il a mis dans ce match, il a fait un top match », s'est exclamé Christophe Galtier. Cette fois, il est lancé ?