Nice-OM : les notes du match

Quart de finale de Coupe de France explosif à l’Allianz Riviera, où l’OGC Nice recevait l’Olympique de Marseille. Une affiche forcément particulière entre deux candidats à la victoire finale, deux concurrents dans la course à la Ligue des Champions en Ligue 1, le tout dans un contexte particulier suite aux évènements ayant émaillé le match aller de championnat entre les deux écuries (match arrêté suite à des jets de bouteille et l’intrusion de supporters niçois sur le terrain). Les Phocéens entraient bien dans la partie et ouvraient rapidement le score. Cengiz Ünder provoquait et poussait Melvin Bard à la faute. Le latéral gauche marquait malencontreusement dans ses propres buts (0-1, 3e). La réaction des Aiglons ne se faisait pas attendre trop longtemps. Amine Gouiri, inspiré, perforait la défense marseillaise depuis le côté droit et égalisait (1-1, 11e). Les débats s’emballaient devant des bancs survoltés (Jorge Sampaoli écopait d’un jaune à la demi-heure de jeu, Christophe Galtier se manifestait régulièrement).

Chaque équipe avait son temps fort. L’OM se procurait de belles situations, mais Mattéo Guendouzi, bien servi par William Saliba depuis l’aile droite (14e), et Ünder (19e), parfaitement décalé par Dimitri Payet, n’accrochaient pas le cadre sur leurs tentatives. Le Gym répondait immédiatement. Justin Kluivert réalisait un petit numéro côté gauche, éliminait deux adversaires, entrait dans la surface, mais son centre-tir rasait le poteau de Pau Lopez (21e). L’Espagnol se montrait ensuite vigilant sur une frappe en pivot d’Andy Delort en plein cœur de la surface (22e). Les deux hommes allaient finalement trouver la faille. L’ancien Montpelliérain centrait depuis la gauche pour le Néerlandais qui, d’une tête piquée au point de penalty, donnait l’avantage aux Azuréens (2-1, 28e). Dimitri Payet ratait une occasion en or d’égaliser en fin de première période, enlevant trop son tir enroulé du droit en excellente position dans la surface (42e).

Justin Kluivert sur un nuage

Au retour des vestiaires, Cédric Bakambu, tout juste entré en jeu, pensait remettre les deux équipes à égalité sur un centre de Payet avant d’être signalé hors-jeu (47e). Et dans la foulée, les Niçois s’envolaient. Pas attaqué par Luan Peres côté droit, Kluivert progressait tranquillement et armait une frappe puissante depuis l’entrée de la surface de réparation, qui se logeait dans la lucarne opposée de Lopez (3-1, 50e). Marcin Bulka sortait ensuite le grand jeu pour éviter, de la fesse droite, que le tir de Bakambu de terminer sa course au fond de ses filets (54e). Delort laissait ensuite Valentin Rongier et Duje Caleta-Car sur place mais voyait Lopez détourner sa frappe (58e). Sur le corner consécutif, Jean-Clair Todibo, de la tête, n’accrochait pas le cadre (59e). Delort creusait un peu plus l’écart quelques instants plus tard.

Sur un magnifique centre venu de la droite de Kluivert, Delort n’avait qu’à tendre son pied pour trouver le petit filet opposé de Lopez (4-1, 61e). Caleta-Car, dépité, tentait sa chance de plus de trente-cinq mètres mais le ballon partait dans les nuages niçois (68e). Galtier faisait largement tourner dans les dernières minutes, avec les entrées d’Evan Guessand, Mario Lemina, Alexis Claude-Maurice ou Billal Brahimi. Ce dernier faisait d’ailleurs passer de nouveaux frissons dans la défense olympienne avec l’intenable Gouiri (87e). Ünder s’essayait, à l’orgueil, à l’entrée de la surface de réparation de Bulka, mais son tir flirtait avec l’extérieur du poteau droit du portier polonais (89e). Score final (4-1). L’OGC Nice sera donc au rendez-vous des demi-finales. L’OM n’a plus que la Ligue Europa Conference pour espérer décrocher un titre cette saison.

L'homme du match : Kluivert (8.5) : Il a réalisé un match formidable. Très remuant sur son côté droit, il a fait de nombreuses différences, transperçant assez facilement le bloc marseillais. Il a été proche dans un premier temps de donner l'avantage à Nice, mais sa frappe puissante à ras de terre passa à coté du but de l'OM (21e). Il a finalement marqué quelques instants plus tard en reprenant parfaitement un centre d'Andy Delort de la tête au point de penalty (2-1, 29e). Il est reparti sur les mêmes bases en seconde période, grâce a une lourde frappe croisée sous la barre et trompe pour la deuxième fois Lopez pour permettre à l'OGC Nice de faire le break (3-1, 49e). Il a également été impliqué dans le quatrième but de Delort, c'est lui qui a parfaitement servi son buteur d'un centre enroulé millimétré (4-1, 61e). Il sort sous les applaudissements de l'Allianz Riviera, remplacé par Brahimi (82e). L'ancien Angevin a réalisé une bonne entrée, réalisant de nombreuses courses offensives et apportant le danger dans la défense marseillaise. Il aurait même pu marquer sur un contre mais n'a pas réussi à conclure son occasion (87e).

Olympique de Marseille

Lopez (4) : le gardien espagnol, préféré à Mandanda encore une fois, a passé une soirée délicate. Sa sortie sur le premier but de Gouiri n'a pas été vraiment propre et a été un peu court sur la tête de Kluivert sur le second but. Il n'a rien pu faire sur la frappe du Néerlandais qui termine en lucarne ni sur celle de Delort pour le quatrième et dernier but. Il a réussi quelques parades néanmoins.

Saliba (3) : aligné dans un poste inhabituel de latéral droit par Sampaoli lors de ce match, Saliba a eu énormément de difficultés à apporter aussi bien défensivement qu'offensivement, ce qui est plutôt logique. Sur les phases défensives, il a semblé trop loin de Gouiri et Delort et n'a donc jamais pu réellement intervenir. Et même s'il a cherché par son placement à corriger certaines choses, il n'a pas livré son meilleur match de la saison. Loin de là. Il a été inexistant dans le camp adverse.

Balerdi (2) : le défenseur argentin a connu un match très compliqué ce mercredi soir. Il a quasiment tout raté, aussi bien dans ses interventions que dans son placement ou sa relance. C'est lui que s'est fait mystifier trop facilement sur le but de Gouiri (11e). C'est également lui qui a été coupable d'une grossière faute sur Delort après avoir perdu le ballon dans son camp (41e). Remplacé à la mi-temps par Bakambu (5) . La nouvelle recrue marseillaise a fait du bien en attaque. Après un but refusé pour hors-jeu (48e), il a manqué un face à face contre Bulka (53e).

Caleta-Car (3) : à l'image de ses coéquipiers en défense, il a sombré face à des attaquants niçois en très grande forme. L'activité d'un Delort et l'aisance technique d'un Gouiri lui ont fait beaucoup de mal. L'international croate a aussi été en difficulté dans la relance où il a parfois fait preuve de suffisance. Remplacé par Pol Lirola à la 85eme.

Luan Peres (3) : le Brésilien va probablement faire des cauchemars de Justin Kluivert cette nuit. Le jeune attaquant niçois lui a tout fait entre petits ponts, accélérations ou encore crochets sur son couloir. Positionné en tant que latéral gauche, Luan Peres a logiquement été exposé et a beaucoup souffert. Sur le but de Kluivert, il n'a pas attaqué son joueur, sans doute pour éviter de se faire passer une nouvelle fois.

Ünder (5) : comme très souvent cette saison, le Turc a été le meilleur joueur offensif marseillais. À l'origine de l'ouverture du score dans les premières minutes du match, il a été très actif sur son couloir droit et toutes les différences ont été faites par lui. Il a d'ailleurs été le seul à réellement mettre en difficulté la défense niçoise, mais l'absence d'un vrai latéral ne l'a pas aidé. L'ailier aurait pu offrir deux buts à Payet et Bakambu, mais ses coéquipiers ont manqué de précision dans le dernier geste.

Guendouzi (3,5) : alors qu'il a marché sur l'eau ces dernières semaines, le jeune milieu de 23 ans est passé à côté de son match, un peu comme ses coéquipiers. Même s'il est souvent remarqué pour sa grosse activité au milieu de terrain, il est passé au travers et ne s'est pas illustré du match aussi bien en défense que sur les phases offensives où il apporte habituellement. Frustré, il a commis de grosses fautes sur certains joueurs niçois.

Gerson (3,5) : le milieu brésilien a eu un rôle essentiel dans le jeu avec ballon, surtout avec une composition sans réel joueur de couloir. Et alors qu'il s'est montré à l'aise dans ce rôle de 8 avec l'OM lors de ses derniers matchs, cette fois-ci, il a été inexistant et n'a jamais su prendre le meilleur sur le milieu de terrain adverse, en manquant d'impact physique face à Rosario et Thuram.

Rongier (3) : à l'image de son équipe, le milieu de 27 ans a connu un match très compliqué. Dans un rôle un peu hybride au milieu de terrain, il s'est un perdu et n'a finalement pas su peser dans le jeu marseillais. Trop discret offensivement, imprécis défensivement, c'est lui qui a été fautif sur le deuxième but après une perte de balle dans son camp en plein axe.

Payet (4) : positionné sur le côté gauche de l'attaque marseillaise en début de rencontre, Payet s'est montré très discret. Il a aussi fait preuve de beaucoup d'imprécisions dans le dernier ce qui est assez rare pour être souligné. Il a loupé des frappes et des passes simples. C'est d'ailleurs lui qui a raté le but de l'égalisation en fin de première période en ratant son tir alors qu'il était pourtant tout seul dans la surface niçoise. Même les corners ont été mal frappés par le numéro 10 marseillais.

Milik (3) : après son triplé lors du dernier match de l'OM en Ligue 1 face à Angers, l'attaquant polonais était logiquement attendu ce mercredi soir. Mais malheureusement pour les Marseillais, Milik a été totalement transparent dans cette rencontre. Il a traversé le match sans peser sur les défenses et sans réussir à se montrer dangereux une seule fois.

OGC Nice