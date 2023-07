Dortmund : Thomas Meunier ne reviendra pas à Bruges

L’avenir de Thomas Meunier peut-il encore s’écrire en Allemagne ? Apparu à seulement 10 reprises cette saison, le défenseur belge ne devrait pas s’éterniser du côté de Dortmund, alors qu’il lui reste un an de contrat à boucler. N’entrant pas dans les plans du coach des Marsupiaux Edin Terzic pour la saison à venir, le joueur de 31 ans dispose d’une porte de sortie. En effet, le Club Bruges est enclin à rapatrier le latéral droit, avec lequel il a brillé entre 2011 et 2016. Face aux rumeurs d’un départ en direction de son ancienne formation, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a tenu à clarifier sa situation lors d’un entretien accordé au média DH les Sports+ en admettant qu’il n’était pas intéressé par un retour en Pro League. Bien qu’il soit ouvert à un départ, Thomas Meunier a indiqué ne pas être pressé et étudier la meilleure offre qui se présenterait à lui.

La suite après cette publicité

«Je ne reviendrai pas à Bruges. Même si je ne trouve rien de mieux que Dortmund, je ne vais pas partir juste pour ça. Il n’y pas de problèmes avec le club à ce sujet. Nous verrons comment cela se passe. En Angleterre, certaines équipes ont tendance à se manifester dans les derniers jours du marché des transferts. Je suis déjà allé en France, en Belgique et en Allemagne. L’Italie, l’Espagne et le Portugal pourraient me tenter», a avoué Thomas Meunier.

À lire

Strasbourg s’offre Abakar Sylla !