Monaco dévoile son maillot exterieur 2024/25

En cette année très spéciale pour le club de la Principauté placée sous le signe du centenaire, l’AS Monaco vient de dévoiler sa tunique extérieure. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Kappa a décidé d’innover avec une tenue d’une couleur verte singulière pour l’ASM, qui va retrouver la Ligue des Champions cette saison et qui nourrit de grandes ambitions.

La suite après cette publicité

«Cette tenue arbore plusieurs motifs représentant chacun des éléments emblématiques de la Principauté ou du club du Rocher. Vues aériennes de l’architecture du Stade Louis-II et dessins de la tapisserie recouvrant la salle du Trône du Palais Princier sont ainsi harmonieusement intégrés et reliés entre eux par des losanges rappelant les armoiries de la Famille Grimaldi, dont s’est inspirée la Princesse Grace pour imaginer l’iconique diagonale qui orne la tenue domicile du Club depuis 1961. Trait d’union entre le passé et le présent, le logo officiel des célébrations des cent ans de l’AS Monaco figure au dos du maillot, juste en dessous du col, à l’intérieur duquel est inscrite en lettres blanches la devise « Daghe Munegu ». L’écusson du Club en monochrome blanc se retrouve côté cœur de la tunique, tandis que l’Omini Kappa est, lui, apposé en transfert de l’autre côté de la poitrine», peut-on lire sur le communiqué publié par le club du Rocher.

Les maillots, survêtements, maillots d’entrainements et autres produits officiels de l’AS Monaco sont à retrouver sur la boutique Foot.FR