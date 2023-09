Manchester City-Etoile Rouge de Belgrade : les compositions officielles

Et maintenant place au tenant du titre ! Manchester City affronte l’Etoile Rouge de Belgrade ce mardi à 21h, pour son entrée en lice en Ligue des champions, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Avec cinq victoires en autant de matches en Premier League et un sacre en Supercoupe d’Europe face à Séville, les hommes de Pep Guardiola sont toujours invaincus dans ce début de saison et voudront certainement bien débuter leur campagne européenne.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné son 4-2-3-1 avec l’inévitable Erling Haaland en pointe. Matheus Nunez et Rodri animeront l’entrejeu derrière Bernardo Silva, Julian Alvarez et Phil Foden. Buteur face à West Ham, Jérémy Doku est sur le banc.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Ake, Gomez - Rodri, Nunez - Silva, Alvarez, Foden - Haaland.

Etoile Rouge de Belgrade : Glazer - Mijailovic, Djiga, Dragovic, Rodic - Hwang, Stamenic - Bukari, Ivanic, Mitrovic - Ndiaye.