Celta Vigo - FC Barcelone : les compositions officielles

Clap de fin pour le championnat espagnol, le FC Barcelone se déplace en Galice au stade Balaidos pour affronter le Celta Vigo lors de cette 38ème et dernière journée (rencontre à suivre en direct sur FM). Même si le Barça est déjà champion, la rencontre a tout de même un enjeu en bas du classement. Le Celta Vigo est 17ème avec un seul point d’avance sur le Real Valladolid, 18ème. Au-delà de ça, 6 équipes, de la 18ème à la 13ème place sont concernés par la relégation. Les Galiciens tiennent la place la plus en danger pour le moment alors il n’y aura pas de questions à se poser pour les hommes de Carlos Carvalhal, la victoire est obligatoire. Peut-être pourront-ils profiter d’un Barça plus détendu pour aller chercher ce succès si important sachant qu’ils n’ont remporté qu’un seul de leur onze derniers matchs.

Côté compositions d’équipes, on reste sur du classique pour Xavi avec son 4-3-3 mais donne du temps de jeu à tout le monde. Koundé et Christensen formeront la charnière centrale. La petite surprise sera au milieu puisque Eric Garcia sera titulaire devant la défense accompagné de De Jong et Kessié. Ferran Torres est titulaire avec Raphinha de l’autre côté pour alimenter Lewandowski. Les Galiciens, eux, joueront en 4-3-3 avec le jeune prometteur Veiga au milieu associé à Beltrán et Rodriguez. Pérez et de la Torre sur les côtés de l’attaque avec Seferović devant pour faire craquer la meilleure défense du championnat.

Les compositions d’équipes :

Celta Vigo : Villar (cap.) - Mingueza, Dominguez, Nunez, Galán - Beltrán, Veiga, Rodriguez - Pérez, Seferović, de la Torre.

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto (cap.), Koundé, Christensen, Alonso - De Jong, Eric Garcia, Kessié - Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres.