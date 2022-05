Barça : Marc-André ter Stegen va faire une coupure avec la sélection allemande

Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne Hansi Flick a annoncé lors d’un entretien pour le site de la Fédération allemande de football, que le gardien du FC Barcelone Marc-André ter Stegen ne sera pas présent lors du prochain rassemblement de la Mannschaft en juin. Le sélectionneur allemand a expliqué que cette décision avait été prise d’un commun accord avec le portier de 30 ans, notamment pour qu’il puisse faire une coupure et se reposer.

« Marc et moi avons eu un échange très ouvert et détaillé sur sa situation personnelle au sein de l'équipe nationale et du FC Barcelone. Marc compte parmi les meilleurs gardiens de but du monde. En raison de blessures, il n'a toutefois pas pu profiter des pauses estivales pour se régénérer au cours des deux dernières années. C'est justement en vue de la prochaine Coupe du monde au Qatar que nous étions tous les deux d'accord sur le fait qu'une pause normale de jeu et d'entraînement était importante et judicieuse cette année », a expliqué l’ancien coach du Bayern Munich. Au mois de juin, l’Allemagne affrontera l’Italie, le 4 juin et l’Angleterre le 6 juin, dans le cadre de la Ligue des Nations.