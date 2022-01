Lens - Lille : les compositions sont tombées

Suite et fin des seizièmes de finale de la Coupe de France avec un derby nordiste entre Lens et Lille. A domicile, les Artésiens optent pour un 3-4-1-2 classique avec Wuilker Farinez dans les cages derrière Christopher Wooh, Kevin Danso et Facundo Medina. Jonathan Clauss et Przemysław Frankowski assurent les rôles de pistons tandis que Seko Fofana et Cheick Doucouré sont dans l'entrejeu. Enfin, David Da Costa évolue en soutien de Florian Sotoca et Arnaud Kalimuendo.

De son côté, Lille poursuit en 4-4-2 avec Ivo Grbic dans les cages derrière Tiago Djalo, José Fonte, Sven Botman et Reinildo. Angel Gomes et Gabriel Gundmundsson prennent les couloirs tandis que Renato Sanches et Amadou Onana sont dans l'entrejeu. Enfin, Yusuf Yazici et Jonatahan Bamba sont associés en attaque.

Les compositions

RC Lens : Farinez – Wooh, Danso, Medina – Clauss, Fofana, Doucouré, Frankowski – Da Costa – Sotoca, Kalimuendo

Lille OSC : Grbic – Djalo, Fonte, Botman, Reinildo – Gomes, Sanches, Onana, Gudmundsson – Yazici, Bamba