Mario Balotelli est sur le point de rebondir dans un club étonnant !

La carrière de Mario Balotelli est digne de montagnes russes. Prometteur à l’Inter Milan, ne confirmant pas à Manchester City, relancé à l’AC Milan et en échec à Liverpool, il avait retrouvé des couleurs en France avec l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille entre 2016 et 2019. Depuis en revanche, c’est plus compliqué. Des passages à Brescia, Monza, Adana Demirspor et au FC Sion où il a conservé un niveau honorable, mais où il reste bien loin des attentes qui avaient été placées en lui.

Absent de la sélection italienne depuis 2018, le droitier continue de s’amuser à empiler les buts malgré tout. La saison dernière, il avait peu joué à cause d’une grosse blessure avec Adana Demirspor, mais il a quand même marqué 7 buts et délivré 1 offrande en 16 matches. Encore en capacité d’exprimer son football, le natif de Palerme est libre de tout contrat depuis quelques jours et la fin de son bail avec son club.

Un accord a été trouvé

Pouvant ainsi s’engager avec la formation de son choix, Mario Balotelli pourrait quitter l’Europe pour la première fois de sa carrière. En effet, le média brésilien TNT Sports fait état d’un intérêt d’une formation paulista est plus particulièrement des Corinthians. Un intérêt qui a démarré il y a quelques jours puisqu’on y apprend que les contacts ont débuté alors qu’Antonio Oliveira (licencié le 2 juillet) était encore le coach du Timão. Prenant la température, le Corinthians a nettement accéléré sur ce dossier.

En effet, ce mercredi après-midi, un accord a été trouvé après des négociations entre le club brésilien et un intermédiaire pour l’arrivée de Mario Balotelli. Le joueur demanderait ainsi un salaire mensuel d’1,5 million de réal soit environ 250 000 euros. Une sacrée somme que semble en mesure de payer l’actuel 17e et premier relégable du championnat brésilien. Mario Balotelli au Brésil ? Il ne manque plus que la signature.